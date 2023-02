Alfa Romeo C43 | la presentazione rivela molte novità

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ultimo atto dell' avventuracon Sauber in Formula 1, in attesa di altri sviluppi futuri che terranno il Biscione nelle corse. Un ultimo atto inaugurato dalladell'C43 , ...

Ultimo atto dell' avventuracon Sauber in Formula 1, in attesa di altri sviluppi futuri che terranno il Biscione nelle corse. Un ultimo atto inaugurato dalla presentazione dell'C43 , monoposto che Bottas e Zhou ...Nella prima metà del 2022 Valtteri Bottas è stato la sorpresa in positivo della stagione. Alla sua prima annata al volante dell'il pilota finlandese è stato capace di centrare diversi risultati di spicco, navigando spesso e volentieri in zona punti e trovandosi in più di una occasione a duellare contro il suo ex ...

La scuderia elvetica Alfa Romeo F1 Team Stake ha presentato a Zurigo la nuova C43, la vettura che prenderà parte al campionato di Formula 1 del 2023. Quello che principalmente salta all'occhio sono i ...Dal 1950 a oggi, ecco tutte le vetture con cui la Casa del Biscione ha preso parte al Campionato di Formula 1, dalla 158 di Fangio e Farina alla C42 di Bottas e Zhou ...