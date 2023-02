Alessandro Sorgente La French | “Con il nuovo laser a led si ottiene un’epilazione definitiva più veloce e con ottimi risultati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tempi dimezzati, un trattamento meno doloroso e più efficace. Sono le frontiere della nuova epilazione, grazie alle innovazioni tecnologiche. Importantinel dimagrimento e modellamento si ottengono anche con l’estetica avanzata. La cura dell’aspetto e una bella presenza fisica non è solo una questione superficiale, ma anche un fattore che migliora le relazioni, perché contribuisce a sentirsi a proprio agio. I centri estetici più all’avanguardia dispongono oggi di apparecchiature tecnologiche di ultima generazione, dividendosi tra i servizi classici e quelli specialistici. I trattamenti sono diversi e coprono specifiche esigenze della persona, permettendo di agire sugli inestetismi in modo sicuro,ed estremamente efficace. Tra gli apparecchi più innovativi c’è ila led per la depilazione ...