Alessandria | incidente al cantiere del Terzo valico | muore un operaio

Sono intervenuti i carabinieri di Voltaggio e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro) di. Leggi Anchesul lavoro, morto un operaio di 54 anni a Lamezia Terme TI ......dell'area. A volte si innescano una serie di concause non spiegabili che si accaniscono e provocano queste tragedie che lasciano senza parole'. AGGIORNAMENTO ORE 07.45 - L'si ...

Incidente all'ingresso di Alessandria sulla strada da Valmadonna Radio Gold

Incidente all’uscita della tangenziale di Alessandria, auto finisce contro il muro Telecity News 24

Contro il muro all'uscita della tangenziale: illeso Il Piccolo

Incidente tra Spinetta e Alessandria: il traffico torna scorrevole Radio Gold

Incidente stradale tra Alessandria e Spinetta Marengo: traffico in tilt Telecity News 24

A Voltaggio (Alessandria) un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un'esplosione in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria. La vittima sarebbe un trasfer ...ALESSANDRIA - Incidente mortale sul lavoro, probabilmente per un'esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria. Il bilancio è di un operaio morto e un alt ...