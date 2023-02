Alessandria | esplosione in un cantiere del Terzo Valico | morto un giovane operaio

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tragedia neldela Voltaggio, in provincia di. Due operai sono stati coinvolti in un incidente mentre lavoravano: uno dei due èa causa delle ustioni riportate. Dalle prima informazioni dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano, di 34 anni. L’altroè stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a Novi Ligure. Sono in corso gli accertamenti per capire le dinamiche dell’incidente, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un’attività di scavo. I soccorritori hanno infatti riferito di un’all’interno del. Sul posto, i carabinieri di Voltaggio con gli agenti di Novi Ligure per fare chiarezza su ...