Albanese | “Juve danneggiata con la Salernitana” | la riposta di Ziliani è incredibile

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Giovanniparla dimatch in cui è stato annullato per errore un gol regolare di Arek Milik. “Lantus è stata oggettivamente penalizzata nella gara d’andata con laper l’annullamento di un gol regolare: sarebbe valso la vittoria e i 3 punti. Come mai, una volta acquisite le immagini, non è stato aperto alcun procedimento per riconoscere l’errore tecnico?” scrive sui social Giovanni, giornalista di Gazzetta dello Sport, ricordando l’errore che c’è stato all’andata nella sfida tra bianconeri e granata. Ma non è mancata la risposta di Paolo Zialiani che adha detto: “Perché se lo si facesse retroattivamente i 36 scudetti diventerebbero 6, non vi conviene“. In queste ore intorno allac’è grande ...