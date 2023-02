Al via Pokémon Team Championship | il grande evento italiano su competitivo di Scarlatto e Violetto

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il mondo delraggiunge un nuovo livello con l’arrivo del: tre mesi di sfide ad altissimo tasso adrenalinico in cui 10 squadre si contenderanno il titolo gareggiando con i nuovi videogiochi, per la famiglia di console Nintendo Switch. Ma cosa è la PTC? Scopriamolo insieme.: dall’8 febbraio si cominciaè una competizione a squadre strutturata in modo molto simile all’NBA,famosa lega di basket americana. Il roster di ciascuna ...

