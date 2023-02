Al via le risorse per l’assistenza disabili | la ripartizione per regione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alle Regioni 76.100.000 euro per al Fondo peralle persone contà grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto “Dopo di noi”. Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone contà grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. Fondo Dopo di Noi, di cosa si tratta Il Fondo peralle persone contà grave prive del sostegno familiare, noto anche come Fondo Dopo di Noi, è stato istituito dalla Legge n. 112/2016, ed è rivolto alle persone che hanno bisogno di un intervento assistenziale ...