Al Parlamento europeo la paura fa 704

(Di martedì 7 febbraio 2023) Eva Kaili da due mesi è in carcere e separata da sua figlia di due anni, un trattamento impossibile in tutta Europa, tranne che in Belgio. Ma non c’è uno dei 704 parlamentari che abbia qualcosa da ridire, per non essere sospettato di collateralismo alla cricca