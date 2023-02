Al Nassr | Luiz Gustavo | «Ronaldo ci sta complicando le cose»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le parole di, centrocampista brasiliano dell’Al, sull’arrivo di Cristianoin squadraa RT Arabic dell’impatto di Cristianocon l’Al. Il centrocampista brasiliano ex Zenit e Bayern Monaco non ha nascosto anche alcune difficoltà per la squadra. PAROLE – «La presenza in campo di Cristiano complica decisamente il nostro lavoro. Il motivo è nel fatto che mantiene tutti gli avversari motivati, ogni squadra cerca di affrontare noi e lui nel miglior modo possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

