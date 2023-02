Al-Nassr | Cristiano Ronaldo chiama Busquets in Arabia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopol’Al-punta ad un altro campione ormai in là con gli anni: il nuovo obiettivo dei sauditi èDopo, l’Al-continua a lavorare sul mercato per attirare altri grandi campioni a fine carriera. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il nuovo nome sarebbe quello di Sergio. Il centrocampista del Barcellona attualmente è in scadenza con il Barcellona, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Catalogna, ma dipende dalla volontà di Xavi. Gli arabi sono pronti ad offrirgli 18 milioni. Sullo sfondo c’è l’interesse dell’Inter Miami di David Beckham. L'articolo proviene da Calcio News 24.