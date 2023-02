Al Cremlino i conti non tornano. Ora anche petrolio e gas fanno cilecca

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Qualcuno a Mosca passerà un brutto quarto d’ora. Il 2023 della Russia non poteva cominciare peggio, dal momento che l’unica certezza dell’ex Urss, la vendita die gas ai Paesi amici, a cominciare dalla Cina, sembra vacillare. E tra risparmiatori in fuga, btagliate fuori dai circuiti occidentali di pagamento, embargo europeo sule progressivo sganciamento del Vecchionente dalle forniture russe, per Mosca cominciano a essere guai seri. La prova? Nei numeri diffusi dallo stesso ministero delle Finanze, certamente non una fonte ostile agli interessi del. Il che rende l’attuale situazione decisamente più complessa. Ebbene, le entrate del governo russo nel settore dele del gas sono letteralmente crollate a gennaio, contribuendo al più grande ...