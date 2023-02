Aida di Giuseppe Verdi | Curiosità e cast dell’edizione 2011 per la regia di Ozpetek

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Abbiamo parlato ampiamente dell’opera in quattro atti.Abbiamo dedicato un post ad hoc per narrarne la trama per esteso e per parlare anche degli adattamenti trasmessi su piccolo e grande schermo.Abbiamo dedicato un post ad hoc alla versione andata in scena al teatro San Carlo di Napoli nel 1999.In questo post parleremo, seppur brevemente, della versione del, per ladi Ferzan, regista turco ma italiano d’adozione.della versione per ladi Ferzan ÖzpetekQuesta versione dell’opera teatrale in quattro atti, grande capolavoro di(forse la più nota delle sue opere), viene spesso proposta su Rai 5 ed è risalente al: ...