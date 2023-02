Ag Cambiaso | 'La Juve era forte su di lui | ecco come è andata E col Napoli'

... in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Bia , ex calciatore del Napoli ed attuale procuratore di: Mancato arrivo dialla"La Juventus era forte sul rientro del ...Si è parlato di un ritorno in anticipo a Torino di Andrea, trasferitosi in prestito al Bologna nel recente calciomercato estivo. La società emiliana non ha voluto lasciarlo partire, per ...

Ag. Cambiaso: "La Juve era forte sul ragazzo, ma c'è stato un rifiuto fermo e netto del Bologna" TUTTO mercato WEB

Sorpresa Juve: contatti con il Bologna per il rientro di Cambiaso Corriere dello Sport

Juventus, Cambiaso resta al Bologna. L’agente: “Trattativa chiusa” Tuttosport

Ag. Cambiaso: 'La Juve era forte su di lui, ecco come è andata. E col ... Calciomercato.com

Niente Juve per Cambiaso, Pellegrini alla Lazio e Lukic al Fulham: tutte le ufficialità Tuttosport

Negli ultimi giorni del mercato di gennaio, la Juventus ha provato a riportare a casa anticipatamente Andrea Cambiaso dal Bologna. L'agente dell'esterno, Giovanni Bia, ha raccontato come è andata a 1 ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Bia, ex calciatore del Napoli ed attuale procuratore di Cambiaso: La vicenda Zaniolo è stata davvero gesti ...