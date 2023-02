Addio treccine | il nuovo taglio è un long bob extra liscio effetto vernice coordinato all' abito

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ormai veterana del Festival, Elodie non annoia mai e torna a stupire Sanremo già prima che inizi la kermesse. Per il primo défilé tra la folla, sceglie un outfit glam-rock luccicante e un bob fedelmente. Elodie beauty look: l'evoluzione della cantante guarda le foto Elodie arriva a Sanremo in look rock elegante Con l’arrivo dei cantanti sul green carpet inizia ufficialmente il Festival di Sanremo. La passerella en plein air attira la folla più che mai, in molti sono lì per vedere da vicino la cantante di Tribale e Ok. Respira. ...