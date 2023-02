Addio all’artista ceca Kv?ta Pacovská | illustratrice di libri per bambini

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’artistaKv?ta, famosa a livello internazionale come illustratrici diper, insignita di numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1992, è morta lunedì 6 febbraio all’età di 94 anni a Praga, dove era nata il 28 luglio 1928. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal figlio Št?pán Grygar. Diplomata all’Accademia di Arti applicate di Praga nel 1952, sotto la guida di Emil Filla, nel 1960ha iniziato a progettareillustrati intesi come oggetti d’arte tattili e tridimensionali (i suoi testi sono stati tradotti in tedesco, inglese, giapponese, francese, italiano, portoghese, danese, finlandese, olandese e cinese). Tra i suoiillustrati, spesso dedicati a favole celebri, pubblicati ...

