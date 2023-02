Adani e Zazzaroni | volano parole grosse | è successo in diretta

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 febbraio 2023) La Bobo-tv ci ha sempre regalato molti argomenti di cui parlare e ogni affermazione pronunciata dai 4 membri fa sempre notizia. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, ci sono state delleimportanti di Lelenei confronti di IvanBobo Tvcontro:”Non lo ritengo alla mia altezza!” L’ex difensore di Empoli e Inter si è accodato alledi Cassano pronunciandosi così sul direttore del Corriere dello Sport: “Fece un editoriale con un attacco su di me, mi regalò la prima pagina. Non gli ho dato la soddisfazione di rispondere, per me il suo è un giornale finito. Non è un interlocutore che ritengo alla mia altezza e allora non gli rispondo. Loro ci attaccano per avere ...