Aci - Gennaio positivo per l' usato | tante diesel e benzina | ma salgono le ibride

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il mercato delle auto usate ha registrato un inizio d'anno. A, secondo i dati forniti dall'Aci, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario, in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 234.458, il 10,7% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Per l'Automobile Club si tratta di "un risultato significativo" anche se "si ridimensiona a un più modesto +5,4% in termini di media giornaliera, a causa della presenza a2023 di una giornata lavorativa in più". Nel complesso, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 192 di seconda mano.. L'Aci fornisce ulteriori dati sull'andamento del mercato dell'(dati che possono differire da quelli dell'Unrae a causa delle ...

POSITIVO PER IL MERCATO DELL'USATO MA LE RADIAZIONI DELLE AUTO ACCUSANO UN NUOVO CALO Inizio d'anno positivo per il mercato dell'usato in Italia. I passaggi di proprietà delle quattro ...

