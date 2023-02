L'uomo èdie truffa. In particolare i militari hanno potuto accertare che l'uomo, nel luglio 2022, utilizzando le piattaforme social, aveva raggirato la vittima facendosi ...Mulè èanche di concorso in. Coinvolto nell'operazione 'Centro del 15 dicembre scorso, era stato scarcerato dal Tribunale della libertà per alcuni vizi processuali relativi all'...

Accusato di estorsione, un sannita rinviato a giudizio anteprima24.it

Gli incendiano 14 tir e lui si rivolge alla 'ndrangheta, condannato per ... Fanpage.it

Accusato di estorsione dal suo cameraman: a processo Cristian ... SardiniaPost

Bombardini, ex della Roma, a processo per tentata estorsione: "Sono innocente" Corriere dello Sport

Tentata estorsione per 2 cavalli, tra cui il nipote di Varenne: condannato 70enne di Canosa La Gazzetta del Mezzogiorno

Alla sbarra ci sono, tra gli altri, i capofamiglia dei D’Alessandro. A partire da Teresa Martone, moglie del defunto boss Michele D’Alessandro, accusata di estorsione. Continuano con i figli Pasquale ...Torna in carcere Francesco Mulé, ritenuto l’attuale reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro. Oggi pomeriggio i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo hanno dato ...