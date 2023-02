Accusa | 36 lavoratori in nero o irregolari su 50 in Rsa nel foggiano Guardia di finanza

(Di martedì 7 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Sono 36 iimpiegati inscoperti dai finanzieri della Compagnia di Cerignola in una R.S.A. a seguito di un controllo finalizzato ad accertare il rispetto degli adempimenti fiscali ed in materia di lavoro. Le attività ispettive condotte dalle fiamme gialle hanno permesso di constatare numerose violazioni a carico della struttura socio-sanitaria della città del Tavoliere. Dei circa 50impiegati, 21 sono risultati completamente “in”, di cui 4 percepivano anche il reddito di cittadinanza, e 15in quanto sprovvisti di copertura assicurativa I.N.A.I.L.. I dipendenti inerano stati inquadrati come soci volontari e gli ...

Le sanzioni contestate arrivano fino a 1 milione di euro, è stata proposta alla Direzione Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività in conseguenza dell'impiego di

