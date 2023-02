Accordo su Diga Campolattaro | Mastella | “Alcuni comuni estromessi | si ponga rimedio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Trovo molto importante che si facciano passi in avanti decisi sull’uso dell’acqua delladiper sostenere l’agricoltura e la zootecnia nel Sannio, ma trovo francamente inaccettabile che siano esclusi edsanniti che non meritano assolutamente una mortificazione del genere”. Cosi il sindaco di Benevento Clementein relazione alla firma del protocollo d’intesa, in agenda domani in Regione a Napoli, per l’utilizzo a fini irrigui dell’acqua dell’invaso di. “Raccolgo le istanze e le rimostranze comprensibili di molti amministratori che si vedono tagliati fuori, a causa di un dossier accademico che per quanto autorevole non è il Vangelo e non può giustificare una penalizzazione territoriale così ...