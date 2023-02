A scuola con la pistola in tasca | denunciato minorenne

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn classe, a 14 anni, con una. Un’arma che, durante la lezione, è a caduta dalladel ragazzino. E’ accaduto in unadella periferia di Napoli. Ed ora per ilè scattata una denuncia. Lanon aveva il tappo rosso quando è caduta ma poi il 14enne ha ammesso che si trattava di un’arma a salve, calibro 8. Una fedele riproduzione della tedesca Walther Ppk, utilizzata dall’agente 007 nelle sue avventure. I carabinieri del nucleo radiomobile, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti pochi minuti dopo. Hanno sequestrato l’arma elo studente per porto abusivo di armi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Mi scrivevano infame, cane in chat o mi mandavano videoloroil manganello dicendo: 'Ci vediamo domani a'. Un inferno". Per quanto tempo è andata avanti questa situazione "Per un mese.Elton John di certo mantiene le sue promesse. Il musicista ha infatti mandato i biglietti per il suo show agli studenti di unabritannica, che durante il lockdown lo avevano commossouna versione speciale della sua hit 'I'm Still Standing'. I fatti risalgono al giugno 2020: gli allievi della Telford Priory School, ...

Precari, D’Aprile (Uil Scuola RUA): “Piano straordinario di assunzioni. Serve una fase transitoria per ampliare le possibilità” Orizzonte Scuola

Graduatoria interna di istituto: il docente con 104 per assistere familiare disabile può essere escluso solo a determinate condizioni. Vediamo quali Orizzonte Scuola

Valditara si schiera con gli insegnanti aggrediti: basta soprusi a scuola, serve più rispetto Tecnica della Scuola

Musa museo del sale di Cervia: torna "A scuola con i salinari" ravennanotizie.it

Severgnini: “La scuola dovrebbe essere impegno, passione e divertimento, non un boot camp militare con un docente-sergente” Orizzonte Scuola

Parteciperanno all’iniziativa gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado Giuseppe Pescetti. Gli studenti si confronteranno con Pietro Grasso […] SESTO FIORENTINO – Si terrà ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...