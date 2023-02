A Sanremo Benigni sul palco e Mattarella in sala

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023)(ITALPRESS) – “Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival disarà presente inil Presidente della Repubblica Sergio”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa a. “Avere con noi il presidente della Repubblica è anche l'occasione per celebrare il 75esimo anniversario della nostra Costituzione. Non c'era modo migliore di farlo se non invitando un personaggio unico nella cultura italiana, sto parlando di”. “Il presidentee Robertosaranno in apertura di serata – aggiunge –salirà sulparlando della Costituzione”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).