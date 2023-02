A Quiet Place | Day One | John Krasinski annuncia l’inizio delle riprese FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il celeberrimo(qui in veste di produttore) ha celebratodello spinoff di A, A: Day One, pubblicando una serie disu Instagram che lo ritraggono insieme al regista Michael Sarnoski e alla star Lupita Nyong’o. “obbligatoria di rito del primo giorno… questa volta con un colpo di scena!. Sono così onorato di essere presente il primo giorno di @ADAY ONE con il maestro @michaelsarnoski e la leggendaria @lupitanyongo. Non vedo l’ora di vedere quale magia evocheranno in questo film!”, ha così scritto. Visualizza questo post su ...