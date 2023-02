A Prato da 5 anni convocano come testimone uomo morto

Dal 2018, circa una volta volta all'anno, è stato chiamato a testimoniare ad un processo nonostante sia morto da sei. Il procedimento è in corso al tribunale die vede imputate due persone che, secondo l'accusa, provarono a utilizzare alcuni assegni a lui riconducibili: l'uomo tuttavia è deceduto nel 2017,...È deceduto nel 2017, ma è sempre convocato a testimoniare a un processo. Accade a, dove la vedova dell'uomo chiamato in tribunale racconta al Tirreno questa storia. L'uomo si ...all'età di 60,...

