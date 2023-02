La panchina inaugurata oggi, la cinquantesima in tutto il territorio nazionale, è stata dipinta utilizzandovernice ecosostenibile, realizzata con resine che derivano da fonti rinnovabili. All'...Lorenzo Fontana a, accompagnati dai tedofori, amministratori e gonfaloni dei tre comuni. Sarà presenta ancherappresentanza del Monastero di San Benedetto in Monte di Norcia guidata ...

A Montecitorio una panchina gialla contro il cyberbullismo - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

La fondazione Bianciardi a Montecitorio MaremmaOggi

Bianciardi, giornata a Montecitorio LA NAZIONE

Interrogazione a Montecitorio sul bilancio di Faventia Sales il Resto del Carlino

Gli onorevoli redditi sbarcano sul sito di Montecitorio Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il bilancio di Faventia Sales sbarca sui banchi di Montecitorio e del governo Meloni. A chiedere delucidazioni sulla più chiacchierata delle partecipate del Comune di Faenza è la deputata di Fratelli ...