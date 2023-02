A Leffe si celebra il Triduo dei morti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Arte e fede si fondono in Val Gandino nella tradizione delle Raggiere, che per oltre un mese (a cadenza settimanale nelle varie parrocchie) vengono montate in chiesa per solennizzare ildei. Da sabato 11 febbraio tocca alla chiesa prepositurale di San Michele arcangelo a. L’artistico apparato, recuperato al pieno splendore nel 2014, verrà acceso per la prima volta durante le messe delle 16.30 e delle 18. Domenica 12 febbraio la messa solenne del mattino è in programma alle 10, mentre alle 15.30 sono in programma la recita della Corona (sette Ave Maria ripetute per sette volte in omaggio all’Addolorata) e il canto del Miserere, nella versione musicata dalse Angelo Lanfranchi. Lunedì 13 febbraio la messa delle 10 sarà conta dai sacerdoti della Fraternità, seguita alle ...