7 Febbraio Giornata mondiale contro il bullismo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Al fine di sconfiggere questo fenomeno dobbiamo metterci in gioco tutti, l’indifferenza è l’humus che alimenta il fenomeno

Proprio per questo Philippe Martinez, il leader della CGT, il maggiore sindacato, fa appello a mobilitazioni più massicce: già si parla di un'altradi sicopero per il 14. Diversi ...La storia d'amore era finita per entrambe le parti, la questione rinnovo si trascinava da troppo tempo e questadi 7rappresenta una fine agognata da ...

6 febbraio, Giornata mondiale contro la “Mutilazione genitale femminile” Tecnica della Scuola

Comunicato Stampa: CRV - 7 Febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo La Gazzetta del Mezzogiorno

7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo Affaritaliani.it

8 Febbraio Giornata Mondiale delle Vittime della Tratta, la Lettera del Tavolo Tratta Biella newsbiella.it

5 febbraio, Giornata contro lo spreco alimentare: cosa finisce nella pattumiera LA NAZIONE

Un pomeriggio o un'intera giornata a Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sempre una buona idea. Per San Valentino, il 14 febbraio 2023, poi l'idea diventa irresistibile. Il centro ...Proprio nella giornata di sabato 11 febbraio, il medico nominato dalla difesa di Cospito si recherà nel carcere di Opera, per accertare le sue condizioni. Gli anarchici dell'area milanese (circolo ...