6 segnali che ti dicono se il tuo gatto sta ‘solo’ giocando o è arrabbiato

(Di martedì 7 febbraio 2023) Anche i proprietari di gatti più esperti possono avere difficoltà a capire quando il lorosta semplicementee quando sta reagendo con rabbia a uno stimolo esterno. Alcune persone potrebbero prendere sottogamba la questione, eppure sapere quando intervenire è importante per il benessere del. Un recente articolo pubblicato su Scientific Reports ha studiato come distinguere le interazioni tra gatti, anche quando il gioco si trasforma in aggressività. La ricerca, che ha analizzato video di gatti che socializzano, ha scoperto che i proprietari possono favorire il benessere dei loro animali domestici monitorandone i comportamenti e intervenendo subito quando inizia l’aggressione. Un’altra scoperta è stata che i gatti possono dar vita a veri e propri litigi a breve termine, in modo del tutto simile ai loro amici umani. ...