41-bis | così Cospito dettava la linea al boss della camorra | «Bisogna fargliela pagare»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Come volevasi dimostrare: i colloqui riferiti dall’onorevole Donzelli, «non sono stati oggetto di un’attività di intercettazione ma frutto di mera attività di vigilanza amministrativa». A certificarlo è un documento inviato dal ministeroGiustizia in risposta ai parlamentari che avevano fatto richiesta agli atti e che riporta stralcischeda del Nic, il Nucleo investigativo centrale. Significa che il parlamentare di FdI non ha violato alcun segreto, «non ostando – spiega il documento – alcuna forma di restrizione (né in relazione a classifiche di segretezza né in relazione ai limiti di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196) alla divulgazione del contenuto dell’atto». I colloqui in questione – scrivono al ministero – riguardano «le conversazioni tra Presta, Di Maio, Rampolla e». Il ministro ...