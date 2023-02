3Sun Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 7 febbraio 2023) Enel Green Power ha deciso di puntare su Catania, realizzando quella che già ora è la più grande fabbrica in tutta Europa (e una delle principali del mondo) per la realizzazione dei moduli per il fotovoltaico. Il suo nome è, un vera e propria Gigafactory, ed è localizzata nella cosiddetta Etna Valley, ed Enel sta cercando personale qualificato da impiegare nella nuova Azienda. Fondata da Enel Green Power, l’azienda è impegnata nella produzione sostenibile e nell’innovazione tecnologica per rendere l’energia solare più accessibile e affidabile.Gigafactory: la Mission di Enel GreenGigafactory mira a creare soluzioni innovative per la conservazione dell’energia solare, riducendo al contempo l’impatto ambientale della produzione. La società è costantemente alla ricerca di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili ...