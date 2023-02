10 curiosità su Albus Silente

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Era alto, magro e molto vecchio, a giudicare dall’argento dei capelli e della barba, talmente lunghi che li teneva infilati nella cintura. Indossava una tunica, un mantello color porpora che strusciava per terra e stivali con i tacchi alti e le fibbie. Dietro gli occhiali a mezzaluna aveva occhi azzurro chiaro, luminosi e scintillanti, e il naso era molto lungo e ricurvo, come se l’avesse rotto almeno un paio di volte.» Questo è il primo sguardo che J.K.Rowling dedica ad, Percival Wulfric Brian Dombeldore, il mago più potente che i fan italiani del mondo potteriano hanno imparato a conoscere con il nome di. Ben quattro nomi propri per un personaggio incredibile che, nelle sue trasposizioni cinematografiche, ha vissuto attraverso tre volti diversi. Nello specifico quello di Richard Harris, Michael Gambon e Jude Law, che veste i suoi panni ...