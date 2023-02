Zes | Vito Grassi | Dalla messa in rete passa lo sviluppo del Paese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Le ZES costituiscono uno strumento diterritoriale imprescindibile per l’attrazione degli investimenti, anche esteri”. Ad affermarlo è, Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo nella sessione “Zone economiche speciali (ZES), innovazione,internazionale” dell’evento “Management e cultura d’impresa al servizio della società” all’interno del primo Festival italiano del Management. “Le Zes potrebbero costituire un importante attrattore di investimenti per i territori in cui insistono, ma èloro “in” che passerà lodelcome macroarea logistica – aggiunge ...