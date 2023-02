Zeman alle Iene | ' Il doping nel calcio? Rispetto al passato non è cambiato niente'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) ... stavolta sono di Zdenekche ha parlato a Mediaset a margine della presentazione della sua autobiografia, "La bellezza non ha prezzo", scritta dal vice direttore della Gazzetta dello Sport, ...

Chiaro il riferimentoparole di Dino Baggio ("Bisognerebbe investigare un po' sulle sostanze ...è andato avanti: "Se posso escludere che i giocatori da me allenati abbiano preso farmaci a ......, che a fine anni 90 denunciò l'uso eccessivo di farmaci nel mondo del calcio, insinuando anche dubbi sull'utilizzo di sostanze dopanti. Il tema di recente è tornato d'attualità in seguito...

Zeman a Le Iene: "Il doping nel calcio Rispetto al passato non è cambiato niente..." La Gazzetta dello Sport

Zona Zeman, mister inafferrabile Il Manifesto

Milan, la brutale scossa di Pioli | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Alle porte delle prossime elezioni dal risultato incerto, i cechi ... EURACTIV Italia

ZEMAN PARLO' E DOPO VENTICINQUE ANNI PARLANO TUTTI: L ... TUTTOBICIWEB.it

L'ex allenatore della Roma è stato duro: "E' strano che certi calciatori si spaventino ora e non quando prendevano certe sostanze. Dovevano pensarci prima. Ora è tardi". Pesante anche la testimonianza ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...