Zelensky | niente messaggio video per il Festival di Sanremo | invierà soltanto un testo che sarà letto da Amadeus

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: nonun, ma un” chesul palco da. Lo annuncia il direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta. “Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente”. Ha continuato Coletta, rispondendo a una domanda sul controllo preventivo della Rai suldi. “Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni”, ha aggiunto spiegando poi che ilverrà ...

intervento in video per. Le sue parole verranno espresse attraverso un testo che leggerà Amadeus. "Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla ...SANREMO. Non ci sarà un video collegamento del presidente Volodymyral Festival di Sanremo. Amadeus leggerà un testo che il leader ucraino ha inviato alla Rai. Lo ha comunicato in conferenza stampa il direttore dell'intrattenimento di prime time Stefano ...

Dietrofront Rai su Zelensky: niente video a Sanremo, solo un testo Avvenire

Sanremo, Amadeus leggerà il messaggio di Zelensky: niente collegamento video con il presidente ucraino La Stampa

Sanremo, niente video per Zelensky: manderà una lettera Libero Magazine

Niente Sanremo, Zelensky ripiega su Bruxelles L'HuffPost

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Mosca e la minaccia nucleare, l'allarme del Financial Times Virgilio Notizie

“Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo” che sarà letto sul palco da Amade ...L'annuncio di Coletta: “Mi sembra complicato poter censurare il presidente”. Amadeus: “A polemiche rispondo con fatti” ...