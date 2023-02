Zelensky a Sanremo 2023 | niente videomessaggio | invierà una lettera che leggerà Amadeus

(Di lunedì 6 febbraio 2023)L’intervento di Volodymiral Festival dinon avverrà attraverso un, come inizialmente previsto e dichiarato dallo stesso, ma tramite una. Lo annuncia il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta, intervenuto alla conferenza stampa inaugurare del 73° Festival: “Il presidente nonun video ma un testo“. Sarà, dunque, una, che arriverà dall’ambasciata ucraina direttamene tradotta. A leggerla sarà lo stesso conduttore e direttore artisticonel corso della serata finale di sabato 11 febbraio: “Io la leggerò esattamente come mi arriverà“.

