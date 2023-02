Zeekr X - La crossover elettrica è pronta per l' Europa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laha svelato la X, primo modello del marchio del gruppo Geely pensato anche per il mercato europeo, dove arriverà nella seconda parte dell'anno. Si tratta di unadalle linee originali che verrà svelata ad aprile al Salone di Shanghai: è il terzo modello del giovane brand, già anticipato con la sigla 003. Piattaforma Sea come Smart e Volvo. La piattaforma è la medesima utilizzata per i modelli 001 e 009, ovvero quella modulare denominata Sea che sarà utilizzata anche sulla Volvo EX30 e sulla Smart #1: non è un caso, quindi, che laabbia annunciato per il modello di punta prestazioni simili a quelle della Smart Brabus, con meno di 4 secondi per toccare i 100 km/h da fermo. Tutto nel look. Il design è uno degli elementi chiave della X, che segue lo stile molto personale degli altri due ...

Come emerge dalle immagini ufficiali diffuse dal costruttore cinese, laX è unadi dimensioni medie (lunghezza 445 cm, larghezza 183, altezza 157, con un passo di 275 cm), che si ...Il nuovo furgone a batteria, dovrebbe chiamarsi009 e dovrebbe partire da un prezzo di circa ... dovrebbero essere iXC90 , XC60 e XC40 e le berline S60 ed S90 .

