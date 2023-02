Zaniolo | Mertens | Icardi e Torreira lo chiamano al Galatasaray

(Di lunedì 6 febbraio 2023)conteso tra le rivalie Fenerbahce: i primi sperano nella sponda della folta colonia di ex Serie Ae Fenerbahce non è una scelta da prendere alla leggera, per questo motivo i giallorossi sperano che a convincerea scegliere la sponda europea di Istanbul siano i numerosi ex calciatori di Serie A del Gala. Secondo quanto riportato da La Repubblica,avrebbero chiamato il calciatore per convincerlo ad accettare l’offerta del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ore 9.00 -ha subito detto sì al club turco dove troverebbe Icardi ee dove guadagnerebbe 3,5 milioni a stagione. Il Galatasaray è pronto a prenderee si è spinto a 22 ...si è convinto dopo aver capito di non poter rientrare in gruppo nella Roma e di rischiare di perdere la Nazionale, e ha già parlato con Mauro Icardi e Dries, in Turchia dall'estate.

Zaniolo-Galatasaray, Di Marzio svela un retroscena inedito su Mertens AreaNapoli.it

Roma, anche Mertens e Icardi in campo per convincere Zaniolo a volare in Turchia TUTTO mercato WEB

Sky - Zaniolo al Galatasaray, c'è anche lo zampino di Mertens: il retroscena CalcioNapoli24

Zaniolo-Galatasaray, like a un post di Mertens: tifosi scatenati sui social AreaNapoli.it

LIVE ZANIOLO - Il terremoto in Turchia può incidere sulla trattativa con il Galatasaray. Anche... Voce Giallo Rossa

L’Inter vince il derby, il Milan ne esce con il morale a terra e il Napoli continua a volare. Questa sera in campo Lazio e Juve, ma il turno di Serie A ci ha già dato alcuni verdetti importanti. La se ...La Roma starebbe valutando la cessione in Turchia di Nicolò Zaniolo: Mauro Icardi, Dries Mertens e Luca Torreira pronti per convincerlo ...