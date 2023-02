Zaniolo in Turchia | giocherà nel Galatasaray o Fenerbahce

(Di lunedì 6 febbraio 2023) caption id="attachment 310106" align="alignleft" width="150" Nicolò/captionSi apre la via turca per Nicolò. E' derby tra iled il. La Roma ha reputato l'offerta del Gala di 22 milioni troppo bassa. Nella notte si è inserito allora il, l'altro club di Istanbul, rilanciando e offrendo di più. Il giocatore sembra si sia promesso al(ingaggio 3 mln a stagione) e inil mercato chiude mercoledì.E proprio l'ex Inter Okan, attualmente alla guida del Gala primissimo in classifica, ha parlato diin conferenza stampa dopo l'ultima partita: "È un giocatore di livello mondiale - le sue parole riportate dall'Hürriyet, uno dei più celebri quotidiani turchi -, non conosco la situazione ...

...tempo fino a mercoledì 8 febbraio per trattare e chiudere la cessione di Nicolòal Galatasaray da parte della Roma. Quel giorno, infatti, si concluderà il calciomercato invernale in, ...Ore 10.30 - Secondo La Gazzetta dello Sport un aereo privato del Galatasaray è già pronto a Istanbul per far rotta per Milano, dovesi imbarcherebbe destinazioneOre 9.50 - Secondo ...

Terremoto in Turchia, tweet vergognosi su Zaniolo e il Galatasaray Corriere dello Sport

“Zaniolo una delle più grandi stelle del calcio mondiale”: così lo celebrano in Turchia Corriere dello Sport

Zaniolo-Galatasaray, il dramma terremoto rallenta la trattativa La Gazzetta dello Sport

TURCHIA, Terremoto frena la trattativa per Zaniolo Firenze Viola

Il trasferimento di Zaniolo in Turchia sospeso dopo il terremoto IlNapolista

Volo per la Turchia e visite mediche con il Galatasaray prenotati per Nicolò Zaniolo. Mancherebbe soltanto il sì della Roma. Il club di Istanbul ha offerto 18 milioni più 4 di bonus con la formula del ...La trattativa per Nicolò Zaniolo tra la Roma e il Galatasaray ha subito una frenata in questi minuti, sebbene per motivi non squisitamente sportivi. Come riportato da Gazzetta.it, il ...