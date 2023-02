Per questo il futuro - più o meno a lunga scadenza - di Nicolòpuò dipendere molto da quella clausola rescissoria che l'attaccante vuole inserire per celebrare il matrimonio col. ...ISTANBUL (Turchia) - Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria. I primi dati parlano di almeno 284 morti e oltre duemila feriti nelle province ...

Galatasaray, ecco l'offerta alla Roma per Zaniolo. Il tecnico conferma: "Lo vogliamo" Corriere dello Sport

Zaniolo-Galatasaray, il nodo della clausola. E le italiane già in agguato La Gazzetta dello Sport

Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE Corriere dello Sport

Roma, Zaniolo apre al trasferimento in Turchia: offerta ufficiale del Galatasaray - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo al Galatasaray, oggi può concludersi l'affare: da Trigoria filtra ottimismo Voce Giallo Rossa

Per questo il futuro – più o meno a lunga scadenza – di Nicolò Zaniolo può dipendere molto da quella clausola rescissoria che l’attaccante vuole inserire per celebrare il matrimonio col Galatasaray.Il giocatore nell'accettare la destinazione turca vorrebbe però inserire una liberatoria per tornare in Italia in estate. La cifra non sarà inferiore ai trenta milioni di euro. Milan e Napoli sono già ...