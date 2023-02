Zaniolo - Galatasaray | il dramma terremoto rallenta la trattativa

... provocando circa millecinquecento vittime accertate finora (ma potrebbero essere molte di più), stanno rallentando anche la risoluzione del caso. Anche se l'epicentro è al confine con la ...ROMA - Mistero Nicolò. Dopo i like galeotti al profilo Instagram del, era arrivata in mattinata la seconda 'mossa' di: l'attaccante giallorosso aveva infatti pubblicato tra le sue stories una ...

Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE Corriere dello Sport

ZANIOLO - Contatti continui con il Galatasaray: la situazione Voce Giallo Rossa

Zaniolo-Galatasaray, il dramma terremoto in Turchia rallenta la trattativa La Gazzetta dello Sport

Sky - Zaniolo al Galatasaray, c'è anche lo zampino di Mertens: il retroscena CalcioNapoli24

Roma, Zaniolo a un passo dal Galatasaray: c'è il sì del calciatore la Repubblica

Ci sono tutte le condizioni per una fumata bianca, o meglio, per una nuova fumata giallorossa. Ma stavolta in salsa turca. Zaniolo è da tempo in uscita, lui preme per andare via.Negli ultimi giorni, il Galatasaray è in pressing per ingaggiare il fantasista in rotta con la Roma. Foto: Getty Zaniolo Roma Galatasaray. La Roma disposta ad accettare l’offerta del Galatasaray per Z ...