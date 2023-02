Zaniolo-Galatasaray | il dramma del terremoto ha rinviato l'incontro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildevastante che ha causato migliaia di vittime in Turchia ha imposto lo stop dei campionati e il fisiologico rinvio delle trattative...

... provocando circa millecinquecento vittime accertate finora (ma potrebbero essere molte di più), stanno rallentando anche la risoluzione del caso. Anche se l'epicentro è al confine con la ...Commenta per primoè sul piede di partenza (destinazione). Mourinho sta così per restare senza un giocatore importante in rosa e nessun sostituto pronto a prendere il suo posto. Il tecnico avrebbe ...

Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE Corriere dello Sport

Zaniolo ha scelto il Galatasaray, Fenerbahçe al rilancio. E c’è già un aereo pronto La Gazzetta dello Sport

LIVE ZANIOLO - In giornata può concludersi l'affare: volo e visite mediche prenotate con il... Voce Giallo Rossa

Sky - Zaniolo al Galatasaray, c'è anche lo zampino di Mertens: il retroscena CalcioNapoli24

Zaniolo-Galatasaray, il dramma terremoto in Turchia rallenta la trattativa La Gazzetta dello Sport

Sono ore di ansia e paura per la situazione della Turchia. Il violentissimo sisma che ha colpito il sud del Paese ha già lasciato dietro di sé migliaia di vittime e danni… Leggi ...Tutti i campionati sono sospesi e la trattativa col club turco sta subendo un logico stop, ma non è tramontata. C'è tempo fino a mercoledì ...