Zaniolo | c' è l' offerta del Galatasaray alla Roma | tutti i dettagli

(Di lunedì 6 febbraio 2023)- C'è tempo fino a mercoledì 8 febbraio per trattare e chiudere la cessione di Nicolòalda parte della. Quel giorno, infatti, si concluderà il calciomercato invernale in ...

ROMA - C'è tempo fino a mercoledì 8 febbraio per trattare e chiudere la cessione di Nicolòal Galatasaray da parte della Roma. Quel giorno, infatti, si concluderà il calciomercato ...un'...L'del club turco è di 22 milioni e verranno inserite della clausole. Ore 9.00 -ha subito detto sì al club turco dove troverebbe Icardi e Mertens e dove guadagnerebbe 3,5 milioni a ...

Zaniolo, spunta il Galatasaray: Pinto attende solo l'ok dei Friedkin. Offerta da 18 milioni più 4 di bonus ilmessaggero.it

Esclusiva: Zaniolo, c’è l’offerta del Galatasaray. Ma lui non è ancora convinto Alfredo Pedullà

ROMA: ZANIOLO, OFFERTA UFFICIALE DEL GALATASARAY - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE Corriere dello Sport

Sky: “Zaniolo ha già detto sì alla Turchia: ecco la vera offerta, la Roma ora…” SOS Fanta

Il club turco cerca di accontentare le richieste del club di Friedkin: c'è tempo fino a mercoledì 8 febbraio per chiudere la trattativa ...Volo per la Turchia e visite mediche con il Galatasaray prenotati per Nicolò Zaniolo. Mancherebbe soltanto il sì della Roma. Il club di Istanbul ha offerto 18 milioni più 4 di bonus con la formula del ...