Zaniolo al Galatasaray | si discute sulla clausola rescissoria Napoli | Milan e Juve alla finestra Gazzetta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’attaccante della Roma, Nicolò, sembra ad un passo dal. Il mercato, in Turchia, chiude l’8 febbraio eha aperto al trasferimento. I colloqui vanno avanti serratissimi nel tentativo di chiudere l’affare. Il nodo principale sembra adesso essere lachevorrebbe vedersi assicurata per sganciarsi dal club turco in estate. Ne scrive il Corriere dello Sport. “Oltre a uno stipendio da 3,5 milioni,vuole assolutamente una via d’uscita a fine stagione: quindi una(sui 30 milioni) che possa liberarlo in estate qualora un club italiano si interessasse nuovamente a lui. Su questo Nicolò è stato chiaro e ilvuole accontentarlo. ...

... una volta che la trattativa sia terminata in senso positivo, un aereo privato delè pronto a decollare per prelevaree portarlo subito a Istanbul per le visite mediche e ...ROMA - Arrivano i turchi, e fanno sul serio. Ilè in pressing per portare Nicolònella Super Lig e rinforzare ulteriormente la squadra prima in classifica : l'obiettivo è conquistare quel titolo che manca da quattro stagioni. ...

Roma, Zaniolo sempre più vicino all'addio: si tratta con il Galatasaray Fantacalcio ®

Galatasaray, ecco l'offerta alla Roma per Zaniolo. Il tecnico conferma: "Lo vogliamo" Corriere dello Sport

Cose turche. Il Galatasaray chiama Zaniolo: lui dice sì, oggi giornata decisiva ForzaRoma.info

Zaniolo al Galatasaray, trattativa calda Corriere dello Sport

Galatasaray-Roma, si tratta. Zaniolo ha detto sì: sempre più vicino alla Turchia La Gazzetta dello Sport

Le parole del. tecnico del Galatasaray sulla situazione Zaniolo Ieri sera, dopo la partita tra Galatasaray e Trabzonspor vinta dalla squadra di casa con il risultato finale di 2-1, il tecnico Okan Bur ...Il futuro di Zaniolo si decide adesso. Il Galatasaray si è fatto avanti in maniera importante. Sul tavolo una proposta notevole (18 milioni di euro + bonus) che avrebbe convinto sia il club gialloross ...