Zaniolo al Galatasaray | accordo raggiunto

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono ore decisive queste per il passaggio di Niccolòal. Il club turco è in forte pressing sul centrocampista della Roma con la quale sembra abbia già trovato l’intesa. Manca, quindi davvero poco ad una separazione che conviene ad entrambi le parti.AL: LE CIFRE Salvo colpi di scena, il futuro di Niccolòsarà in Turchia. L’ interesse nei suoi confronti da parte delsi è fatto sempre più concreto fino ad accontentare le richieste della Roma. Si parla di un acquisto a titolo definitivo del valore di circa 22 milioni più bonus e un contratto di tre anni a 4 milioni al giocatore che, pur di giocare con continuità.e soprattutto non perdere la Nazionale, ha fatto capire di gradire la nuova destinazione, anche se non di ...

ROMA - Sono ore calde per il futuro dialla Roma . Di nuovo. Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo ... adesso a fare sul serio è ildel tecnico Okan ...Che idea si è fatto del caso'La vicenda non è stata gestita bene da tutte le parti, ... Andare alpuò essere un modo per rilanciarsi 'La situazione attuale con la Roma non è ...

Galatasaray, ecco l'offerta alla Roma per Zaniolo. Il tecnico conferma: "Lo vogliamo" Corriere dello Sport

Diretta Zaniolo al Galatasaray: addio alla Roma vicino LIVE Corriere dello Sport

Roma, fumata bianca vicina per Zaniolo al Galatasaray. La situazione Calciomercato.com

Galatasaray-Roma, si tratta. Zaniolo ha detto sì: sempre più vicino alla Turchia La Gazzetta dello Sport

Galatasaray-Roma, Zaniolo pronto a partire: si aspetta l’ok tra i club Fiorentina.it

Il giocatore nell'accettare la destinazione turca vorrebbe però inserire una liberatoria per tornare in Italia in estate. La cifra non sarà inferiore ai trenta milioni di euro. Milan e Napoli sono già ...