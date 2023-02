Zaniolo a un passo dal Galatasaray | anche l’Inter attende interessata – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nicolò, ormai in rottura con la Roma, si avvicina sempre di più allo sviluppo della vicenda CESSIONE VICINA – L’addio di Nicolòalla Roma è sempre più vicino. Il giocatore giallorosso, dopo aver messo like a un post delche celebrava un gol di Mertens, ha le valigie pronto per volare verso la Turchia. Il club turco, d’altro canto, è arrivato a offrire 22 milioni di euro bonus compresi per l’ex Inter. Il club nerazzurro segue la vicenda come spettatore interessato. Infatti, la Roma dovrà versare il 15% della cessione dinelle casse del club meneghino. Adrlo in Turchia, poi, c’èl’ex nerazzurro Mauro Icardi. Fonte: TuttoSport – ...