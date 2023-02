Your Honor 2 | Bryan Cranston | Credo di essere attratto da uomini molto complicati | problematici

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Intervista a: in2 torna a interpretare il giudice Michael Desiato e questa volta affronta gli abissi della depressione. In un modo o nell'altro devesempre quello che bussa: che sia alla porta di un appartamento di Albuquerque, in New Mexico, o nell'aula di un tribunale.è un attore che non ama le mezze misure. L'ha dimostrato in Breaking Bad, la serie che lo ha consacrato come uno degli interpreti più amati della televisione, e non solo: tra le tante capacità che ha il suo personaggio, Walter White, non c'è sicuramente quella dell'ironia. Al contrario di altri ruoli, come quello in Malcolm in the Middle o il dentista in Seinfeld, Mr. White, o Eisemberg se preferite, …

In, e in particolare nella seconda stagione , ha cambiato ancora registro: qui affronta gli abissi della disperazione. Ed è proprio questa situazione emotiva estrema ad averlo convinto a ...La nostra recensione di2, la serie in onda su Paramount+ con un formidabile Bryan Cranston ...

Your Honor 2, Bryan Cranston: «Approfondisco la disperazione e il ... Ciak Magazine

Your Honor 2: Bryan Cranston riparte dal dolore Vanity Fair Italia

Your Honor 2, la recensione: tornare sul luogo del delitto Movieplayer

Your Honor 2x02 - Part Twelve RecenSerie - Solo recensioni serie

1923, Your Honor 2 e le altre novità di febbraio su Paramount+ Teleblog

Intervista a Bryan Cranston: in Your Honor 2 torna a interpretare il giudice Michael Desiato e questa volta affronta gli abissi della depressione.Beyoncé sits alone atop the Grammy throne as the ceremony’s most decorated artist in history, but at the end of Sunday’s show it was Harry Styles who walked away with the album of the ye ...