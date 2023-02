WWE | quella morte atroce in diretta | la corda si spezza | per lui non c’è niente da fare

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La WWE è una delle Federazioni più importanti e seguite al mondo, ma in certi casi abbiamo assistito a delle folli tragedie in. In Italia il wrestling è sempre stata una disciplina molto seguita, con i suoi apici che sono stati tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del nuovo Millennio, con l’Undisputed Era che è stato un periodo indimenticabile, con l’estremo e l’esagerazione che erano all’ordine del giorno, ma purtroppo in alcuni casi non si è riusciti a evitare la tragedia. JuveDipendenzaUno degli eventi sicuramente più nefasti nella storia di tutta la federazione di Stamford è stato nel 1999, un anno nel quale abbiamo assistito probabilmente allapiù assurda nel wrestling. Il 23 maggio di quell’anno la WWE si metteva l’abito delle serate migliori, infatti tutti quanti erano pronti alla Kemper Arena di Kansas City per assistere al ...