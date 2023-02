WWE | Problemi di visto per Dragon Lee | debutto ad NXT rinviato

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lo scorso 28 dicembre,Lee ha annunciato la firma di un contratto con la WWE, per il roster di NXT, durante l’evento “Noche de Campeones“. Nonostante il suo arrivo fosse tra i più attesi per il 2023, l’ex AAA World Tag-Team Champion avrebbe deicon il, che non gli consentono di raggiungere gli USA ed Orlando, sede del Performance Center, per iniziare la sua avventura in quel di Stamford. Ricordiamo che il messicano, classe ’95, ha firmato un contratto triennale e spererebbe di raggiungere il main roster entro la fine del 2024.Lee è sicuramente uno degli acquisti più altisonanti arrivati a NXT nell’ultimo periodo, dopo l’esodo di buona parte dei suoi top name sia nel main roster sia in AEW. Che possa arrivare ed andare subito a caccia dell’NXT Championship?