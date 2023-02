We Will Rock You | liberi di vivere non omologati

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo le continue posticipazioni pandemiche, il musical Wefinalmente approda sul palco del Teatro Nazionale di Milano dove rimmarrà in scena fino al 12 febbraio quando passerà il testimone al taxi di Barbara D’Urso. Un po’ 1984 e un po’ Footloose, in un futuro distopico in un futuro non troppo lontano, la società è spersonalizzata e omologata dall’eccessivo utilizzo delle tecnologie e dei servizi in streaming che orientano le preferenze della popolazione mondiale, così come i loro gusti musicali (vi suona familiare?). Ai pochi intrepidi etichettati come “anticonformisti” il compito di riportare, sulle note delle più emozionanti canzoni dei Queen, la libera scelta in tema di preferenze musicali. Una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, che nelle edizioni precedenti ha infiammato intere platee animate da giovani e meno ...

