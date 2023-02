Volontari a Campo Ascolano per ripulire ancora la pista ciclabile | “Servono telecamere e controlli”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ormai è diventato un appuntamento fisso domenicale. Stiamo parlando del lavoro – enorme – che da tempo alcunistanno portando avanti per ridare dignità e decoro allache costeggia Via Arno a, proprio al confine tra Torvaianica e Roma. Anche ieri infatti, armati di tutto l’occorrente, i cittadini hanno provveduto a rimuovere i tanti rifiuti buttati nella vegetazione (alcuni abbandonati chissà da quanti anni!) e a tagliare l’erba che ormai ha invaso il percorso ciclo-pedonale. Numeroso alla fine il materiale raccolto che ora dovrebbe essere ritirato dalla ditta incaricata., l’appello alle Istituzioni: “e ...

Tra le società che hanno già risposto all'invito e che calcheranno ildello stadio di Lugo a ... con tante idee pronte a concretizzarsi anche grazie ai circa 80sui quali potrà contare ...La scelta della Fondazione Hospice di Modena di scendere inal fianco dei professionisti ... Il programma di formazione dei" suddiviso in sei incontri da due ore ciascuno - è stato ...

Terremoto in Turchia e Siria: Cadorin (Caritas Italiana), "nostra rete ... Servizio Informazione Religiosa

Sei mila volontari in campo e in festa grazie alle 222 associazioni ... Alto Adige

Parrucchieri volontari in campo Messa in piega per sostenere lo Ior il Resto del Carlino

Armi e droga nei boschi dello spaccio in Valle Olona, Sos metal ... varesenews.it

I volontari del Basso Verbano tornano in campo per la tutela degli ... varesenews.it

Accanto ai malati per dare calore umano e supportare le famiglie nel loro delicato ruolo di caregiver. Hanno iniziato la loro attività nelle scorse settimane i volontari del Comitato Hospice Modena Di ...A San Stanislao la cena per le persone fragili con le eccedenze alimentari dall'Olimpico. A servire ai tavoli, l'ex terzino giallorosso Candela e il direttore commerciale Pastorella ...